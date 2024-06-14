На Украине с ночи не могут потушить пожар на объекте инфраструктуры Глава ОВА Тюрин: в Хмельницкой области с ночи горит объект инфраструктуры

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине в Хмельницкой области спасатели с ночи не могут справиться с пожаром на объекте инфраструктуры, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава областной военной администрации Сергей Тюрин. По его словам, возгорание произошло в результате взрывов, но чиновник не уточнил, какой объект горит и где он расположен.

С ночи продолжается пожар на объекте инфраструктуры, — написал Тюрин.

Ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы зафиксировали в Киеве и Хмельницкой области на западе Украины. Разрывы были слышны на окраине столицы Украины, а в Киевской области работает система противовоздушной обороны. Также взрывы прогремели в Староконстантинове в Хмельницкой области, в городе расположен военный аэродром. На всей территории Украины действует воздушная тревога.

До этого мэр Геннадий Труханов заявлял о взрывах в Одессе. Местные паблики уточнили, что они были зафиксированы в Черноморске. До этого в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. В районе поселка Затока Одесской области также был зафиксирован взрыв. Утверждается, что до этого поступали сообщения о пуске ракеты. Местные паблики написали, что шум был слышен даже в Одессе.