На Украине резко выросли цены на продукты

Цены на продукты питания резко выросли на Украине Об этом сообщает издание «Главред».
По данным Государственной службы статистики, за год цены на сахар в стране
Кроме продовольствия отмечается сильный рост цен на газ — 164,5% за год, горячую воду и отопление — 13,9%, электроэнергию — 36,6%.
Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что на удорожание товаров влияют себестоимость, энергоресурсы и транспортные затраты.
По его словам, падения цен ждать не следует независимо от того, каким будет урожай этого года в стране.
Ранее политконсультант и журналист Анатолий Вассерман заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что Китай превратит её в «собственную грядку».