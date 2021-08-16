На Украине резко выросли цены на продукты

Цены на продукты питания резко выросли на Украине Об этом сообщает издание «Главред».

По данным Государственной службы статистики, за год цены на сахар в стране выросли на 83,5%, подсолнечное масло стало дороже на 79%, яйца — на 33%, хлеб - на 16%, мясо - на 11%, макароны - на 9,3%.

Кроме продовольствия отмечается сильный рост цен на газ — 164,5% за год, горячую воду и отопление — 13,9%, электроэнергию — 36,6%.

Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что на удорожание товаров влияют себестоимость, энергоресурсы и транспортные затраты.

По его словам, падения цен ждать не следует независимо от того, каким будет урожай этого года в стране.

Ранее политконсультант и журналист Анатолий Вассерман заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что Китай превратит её в «собственную грядку».