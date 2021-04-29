Украина хочет законодательно запретить подавать воду в Крым

https://static.news.ru/photo/5355c52e-a986-11eb-884e-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Kaasik/wikimedia.org

Депутаты Верховной рады решили на законодательном уровне запретить подачу воды в Крым. Об этом сообщает Telegram-канал «Обозреватель».

Законопроект был зарегистрирован в украинском парламенте 23 апреля. Его инициаторами выступают депутат «Европейской солидарности», «Доверия» и «Голоса». В документе предложено ограничить поставки воды на полуостров до окончания его «временной оккупации» Россией.

Крым был обеспечен пресной водой благодаря Северо-Крымскому каналу, который шёл от Днепра. Эти поставки покрывали 85% потребностей жителей региона. Всё изменилось после присоединения полуострова к республике, когда Украина перестала обеспечивать регион водой. Местные жители вынуждены использовать воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, а в некоторых регионах вводился режим экономии воды. В 2021 году начал работу Бельбекский водозабор, благодаря которому Севастополь получил более 1 млн кубометров выды.

Украинские власти регулярно поднимают тему ограничения воды в Крым. В марте бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев вновь пустит воду только в случае гуманитарной катастрофы. Он пояснил, что украинская сторона не хочет такого развития событий, но не будет снабжать Крым водой только «потому, что так хочет Россия». Политик считает, что ответственность за происходящее с водой лежит на России.