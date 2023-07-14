На Украине решили запретить трансплантацию органов погибших военных В Верховную раду внесли законопроект о запрете трансплантации органов погибших военных

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

На рассмотрение Верховной рады Украины внесен законопроект о запрете использования органов граждан, погибших в боевых действиях или от рук полиции. Об этом сообщается на сайте парламента страны. Авторы инициативы объясняют ее необходимостью «предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве».

Запрещается извлечение анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у следующих умерших лиц: погибших в результате применения полицейских мер принуждения; служащих военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций, погибших при выполнении обязанностей в результате военных (боевых) действий на Украине, — говорится в документе.

Предполагается, что изменения будут внесены в уже действующее законодательство.

Ранее сообщалось, что в Херсоне украинская медслужба тайно изымает органы из тел бойцов ВСУ для последующей трансплантации. По данным источника РИА Новости, в подконтрольном Киеву военном госпитале проводят соответствующие хирургические операции. Он уточнил, что информацию об изъятии органов скрывают от родственников погибших.

В декабре 2022 года полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил, что в район Артемовска под видом так называемой ЧВК «Моцарт» прибыли «черные трансплантологи», которые занимаются изъятием органов убитых или смертельно раненных военных ВСУ. По его словам, те же люди приезжали восемь лет назад, когда в Донбассе шли ожесточенные бои.