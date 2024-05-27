На Украине решили упростить процедуру производства боеприпасов Депутат Гетманцев: власти решили ослабить контроль над производством боеприпасов

Фото: МО Украины

Правительство Украины приняло решение частично упростить процедуру выпуска боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Даниил Гетманцев. По его словам, изменения в том числе коснутся уровня прибыльности предприятий, который в соответствии с решением правительства составит до 25%.

Для боеприпасов для БПЛА не потребуется приказ о допуске к эксплуатации, а также упростится процедура включения в реестр, необходимый для заключения госконтракта, для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет, — добавил Гетманцев.

Ранее журналисты издания Economist выяснили, что нехватка взрывчатки мешает Евросоюзу наращивать производство снарядов для поставок Киеву. При этом производители взрывчатки не уверены, что смогут улучшить положение дел. Велик шанс, что из-за этого Вооруженные силы Украины не получат нужного количества боеприпасов, считают аналитики.

Авторы пояснили, что после окончания холодной войны спрос на взрывчатку резко снизился и долгие годы держался на стабильно низком уровне. При этом, как отметил эксперт, постройка нового завода по производству взрывчатки займет время, примерно от трех до семи лет.