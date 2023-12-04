Стало известно, зачем Киев модернизирует «Нептуны» МО Украины: модифицированные ракеты «Нептун» будут поражать наземные цели

Фото: president.gov.ua

На Украине начали работу по созданию новой модификации ракеты «Нептун», сообщил заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк изданию «Страна.ua». Речь идет об адаптации противокорабельной ракеты Р-360 для уничтожения наземных целей на дальности до 400 км.

Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного «Нептуна». Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса «Нептун», — заявил он.

Ранее сообщалось, что противокорабельные ракеты «Нептун» уже могут применяться для нанесения ударов по наземным целям, чем пользуются ВСУ. Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что они обладают крупной боеголовкой, что делает их достаточно эффективными и без модернизации. Однако их нельзя сравнивать с российскими ФАБ-1500, обладающими большей поражающей способностью.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой также заявлял, что армия Украины ранее пыталась применять по наземным целям ракеты, не предназначенные для таких ударов. Речь идет о зенитных ракетах от ЗРК С-200 и С-300. При этом он подчеркнул, что запущенные ракеты часто летели в неверном направлении.