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На Украине решили повысить явку на выборах с помощью розыгрыша призов

16:58, 22 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ряде украинских городов для повышения явки на местных выборах объявили розыгрыш призов, в числе которых iPhone 12.

В частности, такие акции устроили в Славянске Донецкой области, Днепре, Николаеве. Для участия в розыгрыше избирателям необходимо проголосовать и сделать селфи снаружи или внутри избирательного участка. Жителям Днепра также обещают бесплатную доставку до мест голосования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу гражданской сети «Опора».

По данным организации, в 11 городах явка на выборы к полудню составила 9,7%, что несколько выше, чем на прошлой неделе.

На Украине 22 ноября проходит второй тур выборов мэров в Бердянске, Днепре, Львове, Николаеве и ещё ряде городов. Кроме того, в 15 регионах выбирают депутатов 47 местных советов в территориальных общинах. В общей сложности в голосовании могут принять участие более 2,7 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что на выборах мэра Киева вновь победил Виталий Кличко. В первом туре он набрал более 50% голосов.

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