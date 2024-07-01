На Украине решили наказать российских чиновников за обеспечение армии РФ Киев обвиняет российских чиновников в финансировании СВО и обеспечении армии

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Радий Хабиров

Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения главе Башкирии Радию Хабирову и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву за материальное и финансовое «обеспечение потребностей российских войск», сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны. По версии украинского следствия, распоряжение об этом они давали лично, и для этого «использовали свое политическое влияние и административные ресурсы».

Используя свое политическое влияние и административные ресурсы, подозреваемые лично отдавали распоряжения на приобретение для армии РФ военной техники, оборудования, амуниции, средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов, продуктов питания, стройматериалов и тому подобного, — говорится в сообщении.

Ранее в СБУ составили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины на российского актера Владимира Машкова. Россиянина обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, нарушении порядка въезда в страну и оправдании начала СВО.

В мае президент Украины Владимир Зеленский обвинил все страны мира в провале оборона украинской армии в Харьковской области. Он добавил, что Киев не может позволить себе потерять Харьков, и попросил помощи. По его словам, бригады не были оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США.