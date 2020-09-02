На Украине решили избавиться от старых денег

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Национальный банк Украины принял решение вывести из оборота выпущенные до 2003 года банкноты и монеты в 25 копеек. После 1 октября 2020 года старые деньги перестанут быть законным платёжным средством.

По данным регулятора, доля старых денег составляет менее 2% от общего объёма купюр. Если их вывести из оборота, то население не испытает никакого неудобства. Изъятие монет в 25 копеек сдержит инфляцию и упросит наличные расчёты, поскольку цены станут округляться до сумм кратным 10 копейкам, полагают в регуляторе.

Украинцы смогут обменять старые монеты и купюры на новые в банках страны в течение года, по окончании этого срока ещё два года обмен будет доступен в подразделениях Национального банка Украины и в крупнейших коммерческих кредитных учреждениях.

Планируется также изымать из обращения банкноты в 1 и 2 гривны, которые выпущены в период с 2003 по 2007 годы, а также монеты в 1 гривну, которые отчеканены до 2018 года. Эти банкноты и монеты будут считаться платёжным средством, но вместо их возвращения в оборот банки будут отправлять их в Нацбанк. На замену 1 и 2 гривнам будут выпускать новые монеты 2018 года.

NEWS.ru писал, что украинские граждане смогут потребовать от властей деньги «за боль и сожаление». Законопроект с такой нормой был зарегистрирован группой депутатов в Верховной раде.