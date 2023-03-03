На Украине решили сменить название железной дороги из-за Российской империи На Украине дерусифицируют Юго-Западную железную дорогу

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

На Украине решили дерусифицировать Юго-Западную железную дорогу, передает РИА Новости. Власти страны обосновали это тем, что железная дорога получила такое название во времена Российской империи, когда территория Украины находилась на юго-западе страны.

Отмечается, что также будет запущено голосование, в ходе которого будет выбрано новое имя для участка железной дороги.

21 февраля стало известно, что предприятие «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») объявила о начале комплексной программы дерусификации, которая должна завершиться в 2025 году. Так, в стране откажутся от дублирования надписей на вагонах на русском языке, их заменят названия на английском.

На Украине также перестанут вести отсчет километража железных дорог от «нулевого километра», расположенного в Москве: после модернизации все километровые знаки будут отображать расстояние до нулевой отметки на Центральном вокзале станции Киев-Пассажирский. Железнодорожники поменяют также названия железных дорог, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и полустанков.