На Украине решение Литвы по Калининграду назвали поводом для войны Экс-дипломат Украины Ищенко: Литва транспортной блокадой Калининграда дала повод к войне

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что Литва, организовавшая транспортную блокаду Калининграда, дала повод для начала военных действий. По его словам, Вильнюс нарушил право России на доступ к собственной территории, сообщает РИА Новости.

Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli (повод для объявления войны. — NEWS.ru). Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права, как агрессию, — пояснил дипломат.

Ищенко считает, что союзники Вильнюса могут попытаться проигнорировать данную юридическую норму, поскольку у Москвы остался доступ к Калининграду по морю, но эта позиция несостоятельна. Дипломат указал, что, согласно международному праву, должен быть сохранен и сухопутный транзит.

Ранее стало известно, что вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил: Литва, начиная блокаду Калининграда, нарушает целый ряд международно-правовых актов. Блокада, в том числе, затрагивает и обязательства ЕС, отметил он.