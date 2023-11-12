На Украине разрешили жаловаться на «антиукраинскую позицию» таксистов Сервис такси Uklon разрешил жаловаться на «антиукраинскую позицию» водителей

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Украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел новую функцию, позволяющую пассажирам пожаловаться на «антиукраинскую позицию» водителей, сообщает издание «Страна.ua». Возможность подать жалобу добавлена в меню оценки поездки.

В случае если пассажир поставил за поездку одну или две звезды, в списке претензий наряду с поведением водителя и его манерой вождения появляется строка «антиукраинская позиция». Примечательно то, что приложение поддерживает русский язык.

В конце октября в Киеве произошел скандал между двумя пассажирками такси и водителем из-за того, что тот в разговоре с ними отказался перейти с русского языка на украинский. Мужчина попросил женщин покинуть машину и отменить заказ. В итоге поездку отменил сам водитель. Пассажирки пожаловались в службу поддержки агрегатора Bolt, после чего мужчину уволили. Кроме того, компания навсегда заблокировала лицензию водителя. После этого таксист записал видеообращение, опубликовал его в Сети и поблагодарил всех, кто поддержал его.

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович ранее иронично заявил, что Киеву следует отправлять на фронт только украиноязычных граждан, а русскоязычных лишить «священного права» бороться за страну. По его словам, всех граждан, говорящих по-русски, следует оставить в тылу «стыдиться».