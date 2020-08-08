На Украине разрешили отслеживать контакты зараженных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/56e45d9a-d97f-11ea-b16f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины намерено создать систему для отслеживания контактов людей, которые заражены коронавирусом. Такую информацию сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний, — цитирует Шмыгаля РИА Новости.

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил кабмину мобилизоваться для предотвращения второй волны коронавируса. Также правительство намерено провести комплексную оценку готовности больниц. Помимо этого, будет усилен контроль за соблюдением карантина.

Каждый день у нас увеличивается количество людей, которых госпитализируют. Поэтому мы не можем себе позволить относиться легкомысленно к коронавирусу. Поэтому я как министр здравоохранения буду обращаться насчет усиления контроля по всем правилам, которые установлены в нашей стране, по всем ограничительным мерам, — добавил министр.

На сегодняшний день в мире выявлено более 19,3 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончалась 721 тысяча человек. Выздороветь удалось 11,7 млн.

NEWS.ru писал ранее, что американские врачи выяснили, что одним из признаков наличия у пациента COVID-19 может стать частая икота. Помог им в этом 62-летний пациент из Чикаго без типичных проявлений заболевания.