На Украине разгорелся скандал из-за криков «Ахмат — сила» СБУ вычислила под Киевом молодого человека, кричавшего «Ахмат — сила»

Фото: t.me/UA_National_Police

В Киевской области силовики вычислили молодого человека, выкрикивавшего вместе с друзьями «Ахмат — сила» во время комендантского часа, пишет «Страна.ua». Молодого человека заставили извиниться.

Юноша праздновал свой день рождения в ночь на 25 февраля. Во время мероприятия он стрелял в воздух и решил выкрикнуть фразу «Ахмат — сила». Позже его нашли сотрудники СБУ, и украинец принес извинения перед камерой.

В октябре 2022 года украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко. Ограничения на знаменитости наложены на пять лет и включают 15 ограничительных мер, в том числе блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала с Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков.

Ранее сообщалось, что экс-генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов попросил политического убежища в одной из стран «Большой семерки». На родине его разыскивают по обвинению в госизмене, мошенничестве и злоупотреблениях, однако он планирует вернуться на Украину, когда его будет ждать там справедливый суд.