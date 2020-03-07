https://static.news.ru/photo/422ede36-6083-11ea-9d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Националисты из Львова угрожают педагогам одной из школ города. Причиной стал набор первоклассников в русскоязычные классы.

Лицей № 45 отказался полностью переходить на обучение на украинском языке. На сегодняшний день это крупнейшее русскоязычное образовательное учреждение. В нём обучаются свыше 1000 школьников и более 20 различных национальностей.

Спрос есть, русские классы набираются, а новый закон о среднем образовании разрешает это делать. Поэтому нарушений нет, — говорит директор школы.

Однако такая позиция не устраивает националистов. Они обвиняют учителей в «пропаганде русского мира».

Стоит ожидать от лицея новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов, — заявил один из активистов.

Разогнать ту школу, к чертям собачьим, — сетует другой.

Мой Львов уже не тот. Когда-то Львова и Бандеры боялись и уважали, а сейчас понаехало москалей и права качают, — завил националист.

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