Националисты из Львова угрожают педагогам одной из школ города. Причиной стал набор первоклассников в русскоязычные классы.
Лицей № 45 отказался полностью переходить на обучение на украинском языке. На сегодняшний день это крупнейшее русскоязычное образовательное учреждение. В нём обучаются свыше 1000 школьников и более 20 различных национальностей.
Спрос есть, русские классы набираются, а новый закон о среднем образовании разрешает это делать. Поэтому нарушений нет, — говорит директор школы.
Однако такая позиция не устраивает националистов. Они обвиняют учителей в «пропаганде русского мира».
Стоит ожидать от лицея новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов, — заявил один из активистов.
Разогнать ту школу, к чертям собачьим, — сетует другой.
Мой Львов уже не тот. Когда-то Львова и Бандеры боялись и уважали, а сейчас понаехало москалей и права качают, — завил националист.
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