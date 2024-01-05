На Украине рассказали, сколько государств готовят военных ВСУ В Киеве заявили, что в подготовке солдат ВСУ задействованы 34 государства

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В подготовке украинских военнослужащих за рубежом так или иначе участвуют 34 страны, заявил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран. По его словам, среди этих стран США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдавия, передает ТАСС.

В организацию мероприятий подготовки военнослужащих ВС Украины за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает по состоянию на сегодняшний день 34 государства, — сказал Таран.

Ранее военный обозреватель из США Дэвид Экс сообщил, что на Украине сформирована новая танковая бригада, но преимущества ВСУ на поле боя это не даст. Он также предположил, что она будет укомплектована немецкими танками Leopard 1, имеющими слабую броню и уязвимыми перед российскими дронами-камикадзе. По его мнению, серьезной угрозы для российской армии она представлять не будет.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что боевая подготовка личного состава ВСУ на западных полигонах проводится «для галочки» и ради того, чтобы отчитаться за финансирование. Журналист рассказал, что пришел к таким выводам, пообщавшись с одним из военнопленных.