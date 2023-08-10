На Украине рассказали, сколько еще мужчин будут мобилизованы Глава фонда помощи ВСУ Чмут: Украине придется мобилизовать сотни тысяч мужчин

Фото: МО Украины

Мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, так как стране придется отправить на фронт еще сотни тысяч человек, рассказал в интервью «РБК-Украина» глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут. По его словам, люди, находящиеся на фронте более года, нуждаются в восстановлении, поэтому их нужно будет заменить.

Люди, которые год-полтора в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении. Чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить — это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать. В придачу к тем, кто есть, потому что они не вечные, — сказал Чмут.

По его словам, кризис может затянуться еще на полтора года. что в итоге приведет к вялотекущему противостоянию на десятилетия.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что острая нехватка человеческого ресурса ставит крест на любых планах киевского командования о проведении зимой масштабной мобилизации. Он напомнил, что сейчас украинцы массово бегут из страны, не желая вступать в ряды ВСУ. Дошло до того, что в армию призывают женщин.

До этого депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявлял, что киевские власти готовятся к масштабной мобилизации, которая, вероятно, начнется к зиме. По его мнению, в первую очередь ряды ВСУ должны пополнить экс-советник офиса президента Алексей Арестович, действующий советник главы администрации Михаил Подоляк и другие завравшиеся политики.