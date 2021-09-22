На Украине объяснили, почему покушение на советника выгодно Зеленскому

Покушение на Сергея Шефира, советника президента Украины Владимира Зеленского, может быть выгодно украинскому лидеру и его администрации, так как позволит усилить их позиции. Об этом Lenta.ru рассказал главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чечило.

Офис президента использует случившееся для того, чтобы попытаться ещё больше усилить свои позиции и продавить какие-то моменты, которые до этого не удавалось продавить, — отметил эксперт.

По словам Чечило, в последнее время офис президента Украины стал постоянно конфликтовать с различными группами влияния в стране. И покушение на Шефира стало отголоском этих противоборств. При этом пока неизвестно, было ли случившееся действительно покушением, либо это акция устрашения или пиар-акция, организованная в офисе украинского лидера.

Ранее стало известно, что на Шефира было совершено покушение близ Киева, сам чиновник не пострадал. Ранения получил его водитель, в которого попали три пули. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Полиция начала розыск подозреваемого и ввела спецоперацию «Сирена».