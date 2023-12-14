На Украине рассказали о ситуации с грузовиками на границе со Словакией Пропуск грузовиков на границе Украины и Словакии частично восстановлен

Фото: t.me/DPSUkr

Пропуск грузовиков на украино-словацкой границе частично восстановлен, заявила Госпогранслужба Украины в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По информации ведомства, через КПП «Вышне-Немецке — Ужгород» проезжают по три-четыре грузовика в час.

С 19:30 (18:30 мск) 13 декабря словацкая сторона частично восстановила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию. Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по два автомобиля в час. Фактически за час пропускают по три-четыре грузовика, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что порядка 1,6 тысячи грузовиков выстроились в очередь на двух пунктах пропуска перед выездом из Словакии и Венгрии. По его словам, проезд был заблокирован местными перевозчиками. Подобная ситуация наблюдалась в течение последних нескольких недель.

Причиной очередей стали протесты польских перевозчиков. Из-за волнений в республике водители большегрузов вынуждены въезжать на территорию Украины со стороны Словакии, что приводит к заторам на дорогах. Уточняется, что к протестам польских перевозчиков также присоединились их венгерские и словацкие коллеги.

До этого издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что скопление грузовиков на границе Украины и Польши может навредить автомобильной промышленности Германии. Помимо прочего, проблемы могут возникнуть в вопросе поставок немецких электрических кабелей.