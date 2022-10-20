На Украине заявили о рисках остаться без воды и тепла на месяцы Советник Зеленского Арестович заявил, что Украина может остаться без воды и тепла на месяцы

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина рискует остаться без электроэнергии и тепла на месяцы из-за ударов, наносимых Россией по объектам энергетической инфраструктуры, передает РИА Новости. По словам Арестовича, на текущий момент на территории Украины 1,8 тысячи населенных пунктов отключены от водо-, тепло- и электроснабжения.

Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями, — сказал советник Зеленского.

Арестович призвал вспомнить опыт 1990-х годов. По его словам, есть люди, которые помнят, как тяжело приходилось в те времена и знают, как выживать «при нулевых батареях».

Ранее замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей Украине вводится ограничение поставок электроэнергии. Он призвал всех украинцев экономно расходовать электроэнергию с 07:00 до 23:00 и предупредил, что в противном случае временных отключений не избежать.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко еще летом предупредил киевлян о проблемах с отоплением в зимний период и призвал граждан подготовить к зиме теплые вещи. Градоначальник добавил, что в зимний период также «могут быть и перебои с электричеством».