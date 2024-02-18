На Украине рассказали о последствиях блокады польской границы Украинские бизнесмены заявили о проблемах из-за блокады польской границы

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Блокирование польскими протестующими границы привели к проблемам с бизнесом на Украине, заявили украинские предприниматели, передает «Зеркало недели». В связи с этим упал экспорт, свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций.

Порядка 20% опрошенных заявили, что блокада границы с Польшей стала для них главным вызовом. По данным экспертов, украинских бизнесменов польская акция протестов стала больше волновать, чем коррупция, на которую указали 17% респондентов. Также предприниматели заявили, что сложности с бронированием сотрудников от мобилизации мешают оживлению экономической ситуации.

Ранее польские фермеры вышли на массовую акцию протеста в населенном пункте Дорохуск, расположенном на границе с Украиной. Вместе с ними будут демонстранты из других стран Европейского союза. Главное требование — закрытие границ с Украиной. Так, несколько аграриев блокировали въезд на пропускной пункт «Ягодин — Дорохуск». На протесты вышли и фермеры из Германии, Нидерландов Бельгии и Франции.