На Украине рассказали о подготовке нападения на Россию Замглавы ГУР Скибицкий: ВСУ планируют атаковать Белгород и Крым

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

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ВСУ ведут подготовку к весеннему наступлению на территорию России, заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Berliner Morgenpost. По его словам, украинская армия намеревается напасть на Крым, а также поразить военные объекты России в Белгородской области.

Не исключено, что мы также уничтожим склады вооружения или военной техники на территории России, например, вокруг города Белгорода. Оттуда начинаются атаки на Украину, — сказал он.

Скибицкий добавил, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой, как это было с Минскими соглашениями.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что рассчитывает на победу в конфликте с Россией уже в 2023 году. Он высказал мнение, что это неизбежно произойдет, если партнеры сдержат свое слово, а Киев выполнит «домашнее задание». Он также заявил, что любые переговоры с Москвой возможны только на основе «формулы мира», что подразумевает вывод всех российских войск и возврат к границам 1991 года.