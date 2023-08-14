На Украине рассказали о неспособности ВСУ сбивать беспилотники над Киевом Генерал ВСУ Наев: беспилотники над Киевом невозможно сбивать

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

ВСУ очень сложно сбивать беспилотники над Киевом, заявил изданию «РБК-Украина» командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев. Он отметил, что это связано с неспособностью ВСУ выстраивать точный маршрут движения дронов, который определить очень трудно, особенно в ночное время.

Сложность сбивания заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя) и определить направление их полета в ночное время довольно сложно, — сказал Наев.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ранее отмечал, что российские беспилотники «Ланцет» наносят массовый урон артиллерии ВСУ на передовой. Он считает, что такие БПЛА в будущем смогут атаковать целыми роями, чтобы поражать военную технику эффективно, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения барражирующими боеприпасами «Ланцет» бронетехники ВСУ. На кадрах боеприпас спецназа группировки «Отважные» сжег вражеский танк на Краснолиманском направлении.

Военный корреспондент Андрей Руденко до этого опубликовал кадры, на которых запечатлена работа беспилотника «Ланцет» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении.