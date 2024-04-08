На Украине рассказали о масштабах ущерба от ударов по электростанциям FT: на Украине почти полностью уничтожены несколько электростанций

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Несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены, сообщили Financial Times (FT) украинские чиновники. По их словам, понесенный ущерб хуже, чем в зимний период 2022-2023 годов.

Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области <...>, были почти полностью разрушены, — говорится в публикации.

В издании утверждают, что для ударов по энергосистеме Украины российские силы используют высокоточные ракеты. По данным FT, с 22 по 29 марта ВС России нанесли удары по семи украинским тепловым электростанциям.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские войска в период с 31 марта по 5 апреля нанесли 39 групповых ударов дальнобойным, высокоточным оружием и БПЛА по украинским оборонным предприятиям и объектам энергетической инфраструктуры. Уточняется, что целями ударных миссий также стали пункты временной дислокации ВСУ, средства ПВО, склады и базы горючего.

До этого в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили, что в результате ударов в ночь на 5 апреля в Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В компании не уточнили, по каким именно целям были нанесены удары, но подчеркнули, что отключений света после этого не последовало.