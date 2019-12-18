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Сотрудники российского государственного издания Sputnik Estonia получили уведомления о возможном возбуждении уголовных дел от Департамента полиции и погранохраны страны. Такие меры могут последовать, если журналисты не уволятся из компании до Нового года.

Действия ведомств объясняются санкциями, введёнными Европейским союзом по отношению к России, однако владеющее СМИ агентство «Россия сегодня» не фигурирует в списках компаний, подпадающих под ограничения, передаёт РИА Новости. Мы считаем...