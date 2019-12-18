https://static.news.ru/photo/d10f4600-21ad-11ea-afe5-fa163e074e61_660.jpgФото: Alexander Rekun/Global Look Press
Российская агрессия привела к гуманитарному бедствию на Украине. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Оксана Коляда.
По её словам, украинские власти обсуждают с представителями ООН план гуманитарной помощи на 2020 год.
Вместе с тем Украина уже способна и самостоятельно решать гуманитарные проблемы.
Хотим развивать потенциал людей, живущих в прифронтовой зоне — поощряем открытие собственного дела, переобучение, занимаемся вопросами психосоциальной адаптации, — сказала Коляда в интервью «Укринформу».
Задача украинский властей, отметила она, заключается в том, чтобы улучшить инвестиционный климат Донбасса.
Ранее, как писал NEWS.ru, Коляда заявила, что власти не могут выплачивать пенсии на не подконтрольных им территориях Донбасса, потому что там нет представительств Пенсионного фонда и органов соцзащиты.