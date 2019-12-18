Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Российская агрессия привела к гуманитарному бедствию на Украине. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Оксана Коляда.

По её словам, украинские власти обсуждают с представителями ООН план гуманитарной помощи на 2020 год.

Вместе с тем Украина уже способна и самостоятельно решать гуманитарные проблемы.

Хотим развивать потенциал людей, живущих в прифронтовой зоне — поощряем открытие собственного дела, переобучение, занимаемся вопросами психосоциальной адаптации, — сказала Коляда в интервью «Укринформу».

Задача украинский властей, отметила она, заключается в том, чтобы улучшить инвестиционный климат Донбасса.

Ранее, как писал NEWS.ru, Коляда заявила, что власти не могут выплачивать пенсии на не подконтрольных им территориях Донбасса, потому что там нет представительств Пенсионного фонда и органов соцзащиты.

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