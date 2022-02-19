На Украине рассказали о целях визита Зеленского в Мюнхен

Офис президента Владимира Зеленского подтвердил участие украинского лидера в Мюнхенской конференции по безопасности. Во время визита глава государства планирует провести встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и вице-президентом США Камалой Харрис, об этом сообщается в официальном Telegram-канале офиса украинского лидера. Отмечается, что Зеленский намеревается договориться о дополнительной военной и финансовой поддержке.

Владимир Зеленский ожидает конкретных договорённостей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины, — говорится в сообщении.

Зеленский прибудет на конференцию на один день в субботу, 19 февраля, после чего вернется на Украину.

Американский президент Джо Байден раскритиковал решение Зеленского покинуть страну для участия в конференции в Германии в разгар кризиса на востоке Украины. Он назвал его не самым «мудрым» выбором. Несмотря на это, он добавил, что в конечном счёте решение принимать именно Зеленскому.