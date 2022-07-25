На Украине прогнозируют резкий рост дефицита бюджета к концу года Советник Зеленского Устенко: дефицит бюджета Украины составит $50 млрд к концу года

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дефицит бюджета Украины к концу 2022 ожидается на уровне $50 млрд, что составляет 30–35% ВВП страны, сообщил советник главы государства Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, в месячном выражении это порядка $5 млрд, передает РИА Новости.

Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около $5 млрд. А мы планировали, что это $7 млрд будет на весь год, а получили в месяц. Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около $50 млрд. Это будет около 30–35% нашего ВВП. Это очень большой дефицит, — сказал советник.

Ранее Устенко сообщил, что для покрытия дефицита бюджета Украине необходимо $9 млрд в месяц, которые страна рассчитывает получить от западных стран. По его словам, прекращение экспорта зерна и стали лишило Киев валютной выручки, а валютные резервы приходится «сжигать ускоренными темпами», чтобы восполнить дефицит финансирования за счет покупки гособлигаций.