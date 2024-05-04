На Украине рассказали, куда «пропал» глава Минобороны УНИАН: «исчезновение» главы МО Украины Умерова связано с командировкой

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Рустем Умеров

Подпись в документах МО Украины с апреля ставил заместитель главы ведомства Рустема Умерова Иван Гаврилюк, так как сам министр находился в командировке, передает агентство УНИАН. По информации журналистов, о сроках его возвращения из поездки сведений нет.

Приказы Министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе «временно исполняющего обязанности министра обороны», — говорится в статье.

В Минобороны Украины подтвердили агентству информацию о командировке Умерова. При этом ведомство не уточнило, вернулся ли министр к исполнению своих обязанностей.

Ранее украинские СМИ предполагали, что Умеров может уйти в отставку менее чем через год после назначения. По их сведениям, это связано с тем, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак планирует избавляться от всех, кто может оказывать влияние на главу государства без согласования с ним. Среди возможных вариантов продолжения карьеры для политика журналисты выделили должность министра по инфраструктуре.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский снял с должности командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца. Он возглавил администрацию Государственной специальной службы транспорта. Его предшественник на этом посту Богдан Бондарь ушел в отставку.