На Украине рассказали, кто препятствует началу мирных переговоров с РФ Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский намеренно препятствует мирным переговорам

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно препятствует началу мирных переговоров с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его мнению, единственное, что интересует украинского лидера, — продолжение боевых действий и непроведение выборов президента.

Путин говорит: давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, — сказал Соскин.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что на Украине вскоре может начаться гражданская война. Он отметил, что до внутреннего противостояния страну доведут тирания правительства Владимира Зеленского, неудачи на фронте, принуждение мужчин к службе в ВСУ и публичные казни отказывающихся идти на войну.

Кроме того, Соскин назвал Зеленского предателем государственных интересов и обвинил его во лжи о контрнаступлении. Он подчеркнул, что никакого наступления нет. При этом украинские военные продолжают гибнуть, а родственники даже не имеют возможности похоронить их должным образом.

До этого Соскин заявил, что спасти Украину от краха может смена власти. Он призвал срочно отстранить Зеленского от руководства страной, отменить военное положение и начать переговоры с Россией.