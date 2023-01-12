На Украине рассказали, когда пройдет «саммит мира» в ООН Посол Украины в Турции заявил, что «саммит мира» пройдет 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

«Саммит мира», который Украина предложила провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля, сообщает Anadolu со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара. По его словам встреча пройдет в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

«Саммит мира», который Украина предложила провести при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, — сказал он.

Посол назвал конфликт на Украине «борьбой за выживание, независимость и суверенитет» Киева. При этом он отметил, что украинские власти готовы к миру.

Боднар также оценил усилия Анкары для достижения мира, поблагодарив министра иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу за поддержку мирного плана Киева.

Свое видение возобновления мира на Украине президент страны Владимир Зеленский озвучил на саммите G20 в ноябре прошлого года. Предложенный им план предусматривает: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксацию «окончания войны».