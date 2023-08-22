На Украине рассказали, какой сценарий развития конфликта нужен США Режиссер Лопатенок: США нужен долгосрочный и управляемый конфликт на Украине

Фото: МО РФ

США нужна не победоносная война на Украине, а долгосрочный и управляемый конфликт, сообщил украинский режиссер Игорь Лопатенок на YouTube-канале Golos Eu. По его словам, это позволит Вашингтону максимизировать доходы от производства и продажи вооружений.

Америке не нужна победоносная война в Украине, потому что это будет победоносная война либо одной, либо другой стороны, что приведет к эскалации конфликта, — сказал Лопатенок.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина потеряет значительные территории в том случае, если боевые действия в стране будут продолжаться. При этом он считает, что урегулировать конфликт сможет только Москва, и исключительно на своих условиях. Он также указал, что президенту РФ Владимиру Путину известно, на что готов пойти Запад ради достижения собственных целей в Восточной Европе.

До этого военный обозреватель Виктор Литовкин высказал мнение, что Польша ждет краха режима президента Украины Владимира Зеленского, чтобы начать раздел украинской территории, предъявив Киеву претензии из-за Волынской резни. Кроме того, по мнению комментатора, Варшава «воюет» не для победы Украины, а выполняет волю Вашингтона, «чтобы разорить РФ».