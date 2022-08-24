На Украине рассказали, как Западу лучше украсть активы России Экс-глава МИД Украины Климкин: после признания России спонсором терроризма США украдут ее активы

Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Павел Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что США и другие западные страны могут объявить Россию «страной — спонсором терроризма», чтобы украсть ее замороженные активы. Для присвоения чужих денег Западу требуются решения судов, такое признание упростит задачу, отметил он в эфире телеканала «Общественное».

Если есть решение, что страна — террорист, представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам <...> по тем активам, которые заморожены в США, решения американских судов, голландских, соответственно немецких, — объяснил бывший глава украинского МИД.

Он добавил, что задача по краже активов России упростится «в десятки раз», если ее объявит «страной-террористом» каждая западная страна. По мнению Климкина, именно поэтому подобный шаг со стороны США является мегаважным для Украины.

Это санкционное ядерное оружие, это полная конфискация российских активов, 300–400 миллиардов, сколько там есть, в Россию больше не вернутся, — рассказал он.

Ранее стало известно, что в США испугались последствий конфискации российских активов. Администрация Белого дома опасается, что возможная конфискация замороженных активов Центробанка России подорвёт в глазах других стран статус США как надёжного инвестиционного партнёра. Данный сценарий еще в мае вызвал в Вашингтоне сопротивление из-за юридических и репутационных последствий.