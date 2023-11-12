На Украине рассказали, как Залужный своими признаниями «подыграл» Москве Соскин: признание Залужного о провале на фронте позволит России атаковать Киев

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Признание главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о провале на фронте заставит Россию атаковать Киев, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он также отметил, что командование вооруженными силами не хочет брать на себя неизбежное и окончательное уничтожение украинской армии.

У Путина появляется очень большая возможность атаковать Киев. Для него главное — Киев. Он уже понимает после статьи и интервью Залужного, что руководство армии Украины уже четко определилось, что возможности вести войну с Российской Федерации отсутствуют, — сказал Соскин.

Он добавил, что в сложившейся ситуации Зеленский поступает весьма опрометчиво, что выражается, в частности, в продлении военного положения до 14 февраля 2024 года. Соскин предположил, что изменение международной обстановки и перенос фокуса внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт, а также понимание командованием ВСУ бесперспективности продолжения боевых действий могут привести к физической ликвидации нынешнего главы Украины.

Недавно Залужный высказал мнение, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. Он отметил, что «глубокого и красивого прорыва» ВСУ не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Ранее Соскин заявил, что Украина остро нуждается в перезагрузке и отмене военного положения. В связи с этим он призвал Зеленского немедленно покинуть пост. Политик отметил, что украинский народ постоянно движется от «худшего к более худшему». По его словам, под управлением Зеленского граждане Украины стали «изгоями».