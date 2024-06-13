На Украине рассказали, как Россия мешает взлету «капризных» F-16 Экс-полковник СБУ Стариков: обстрелы РФ аэродромов на Украине мешают взлету F-16

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16

Удары российской армии по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно препятствуют взлетам F-16, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей». По его словам, истребители очень требовательны к использованию.

Если взлетно-посадочную полосу разгромить, то такие самолеты, как F-16, они вообще-то высококачественные, но они очень капризные, когда взлетно-посадочная полоса должна быть идеально чистая. Если посмотрите на F-16, у него под брюхом воздухозаборник, <...> поэтому должно быть чисто, — обратил внимание Стариков.

В этом плане советские самолеты намного более неприхотливы, отметил экс-полковник СБУ. Это объясняется установленным сверху воздухозаборником, констатировал он.

Ранее американский политик Аджаму Барака предупредил, что истребители производства США, переданные киевским властям, при размещении на базах в странах Евросоюза станут законными целями для российских военных. При этом атаки ВС РФ приведут в действие ст. 5 устава НАТО, напомнил он. В таком случае члены Альянса воспримут удары как нападение на Блок, заключил Барака.

До этого начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов объявил, что часть американских истребителей F-16, переданных Украине союзниками, придется разместить за границей. Это необходимо, чтобы техника не стала «мишенями» для армии России, резюмировал он.