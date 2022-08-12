На Украине рассказали, как призывники сбегают в Россию

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Украинские призывники сбегают на подконтрольную России часть Запорожской области, а затем отправляются в Крым, заявили в подконтрольной Киеву местной администрации в Telegram. Отмечается, что была создана специальная схема, по которой мужчины призывного возраста покидали территорию страны. Группа людей помогала им перебраться в Мелитополь, а затем в Крым. В качестве прикрытия, призывники сообщали, что в Мелитополе у них есть родственники и они отправляются туда в качестве волонтеров.

В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сообщается, что подобная схема также работала и в Харьковской области.

Ранее стало известно, что в последний месяц призыв в армию на Украине стали осуществлять преимущественно за счет жителей сельской местности. Они, в отличие от горожан, не имеют необходимого количества денег, чтобы откупиться о службы. Об этом сообщили российские силовики со ссылкой на источники в ВСУ, там отметили, что комиссоваться можно за $5 тысяч.

При этом цены для откупа от армии, по утверждению представителя российских силовиков, различаются в зависимости от ситуации. Так, для разового откупа на улице от патруля достаточно $100, а вот комиссоваться в военкомате можно за $5 тысяч и выше.