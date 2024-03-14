На Украине рассказали, как добиться успеха на передовой Главком ВСУ Сырский сделал ставку на беспилотники и средства РЭБ

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Решающее влияние на исход украинского конфликта оказывают беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), написал главком ВСУ Александр Сырский в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, в современных боевых действиях ставка делается именно на дистанционное поражение при помощи артиллерии или БПЛА.

В таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою, — заявил он.

Сырский считает, что в итоге на первый план вышло противостояние БПЛА и РЭБ, поэтому шансов на победу больше у той стороны, которая сможет добиться превосходства в этом соревновании. В завершение главком ВСУ заявил, что армия России продолжает наносить удары по позициям украинских военных в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец назвал фейками сообщения о том, что ВСУ испытывают нехватку живой силы и боеприпасов в зоне боевых столкновений. По его словам, подобная информация специально распространяется западной и украинской пропагандой, но на самом деле у Украины есть и солдаты, и боеприпасы.