На Украине рассказали, где вынуждены закупать топливо из-за дефицита Украинский министр Кубраков: Киев вынужден закупать топливо в Нидерландах и Бельгии из-за дефицита

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Бензовоз

После начала специальной военной операции Украина столкнулась с дефицитом топлива из-за проблем с регулярными поставками из Белоруссии, Азербайджана и Румынии, поэтому Киев был вынужден импортировать топливо из Бельгии и Нидерландов, заявил в интервью британской газете Financial Times министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Он отметил, что сейчас Украина стремится получать топливо «отовсюду, откуда может».

Весь наш импорт идет из ЕС. Раньше мы делали это только в ближайших к Украине странах и портах в Польше и Румынии, но теперь импортируем топливо из Бельгии, Нидерландов, — рассказал Кубраков.

По данным издания, сейчас на Украину ежедневно въезжает до 230 автоцистерн с топливом из Евросоюза, а новые договоренности между Киевом и Брюсселем должны облегчить таможенные процедуры при ввозе на Украину бензина и дизеля. По словам представителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Шурмы, теперь на страны ЕС приходится 100% получаемых Украиной по суше поставок топлива, раньше этот показатель составлял лишь 5%.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Европа начала тратить запасы газа, которые предназначались для потребления в пик будущего зимнего сезона. По мнению авторов статьи, к этому европейцев вынудила Россия, сократившая поставки природного газа.