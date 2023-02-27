На Украине рассказали, где в Европе Киев будет производить оружие Украинский премьер Шмыгаль: в ФРГ согласились производить оружие совместно с Киевом

Фото: kmu.gov.ua

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предприятие из Германии предложило Киеву совместно производить вооружения. При этом в интервью журналу Focus он не стал называть согласившуюся на совместную деятельность компанию, сославшись на запрет распространять подобную информацию.

Глава украинского правительства отметил, что Киев получил от Берлина десять конкретных бизнес-предложений.

Мы работаем над этим. Есть 10 конкретных проектов. И предложение немецкого концерна для совместного производства вооружений, — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что в проектах с Германией существует проблема, которая заключается в вопросе страхования рисков. Шмыгаль уточнил, что начало сотрудничества с немецким бизнесом положила международная донорская конференции в Берлине, прошедшая в 2022 году.

Ранее министр Армии США Кристин Уормут заявила, что Белый дом принимает меры, чтобы нарастить производство боеприпасов для передачи Украине. К 2025 году планируется выпускать ежемесячно 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, рост составит 500%, отметила она. Министр пояснила, что производство боеприпасов наращивается с целью обеспечения Украины «большими объемами».