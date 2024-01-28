На Украине рассказали, что Рада может испортить жизнь Зеленскому Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потеряет власть из-за недееспособности Рады

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Депутаты оппозиционных партий Верховной рады могут устроить диверсию для президента Владимира Зеленского, парализовав работу парламента, заявил в своем видеоблоге Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы. По его мнению, это могло бы подтолкнуть украинского лидера к переговорам.

Зеленский не хочет прекращать огонь и делать это перемирие временное до конца 2024 года, чтобы провести по конституции выборы и отменить военное положение. Тогда что остается делать? Это недееспособность парламента, — заявил Соскин.

Несколько крупнейших фракций, включая «Батькивщину» Юлии Тимошенко, «Европейскую солидарность» Петра Порошенко и блок «За будущее», связанный с Игорем Коломойским, могут массово покинуть Раду, считает он. Такой маневр сделает парламент недееспособным из-за отсутствия кворума. Соскин подчеркнул, что это вынудит власти отменить военное положение и провести «народное вече» для переформирования Верховной рады.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник указал на проблемы с психологическим состоянием Зеленского, требующие вмешательства психиатра. Поводом послужил его указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По мнению депутата, украинский президент пытается таким обществом убедить общественность, что ВСУ справляются со своими задачами и готовы пойти дальше «границ 1991 года».