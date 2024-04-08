На Украине рассказали, что им нужно от Запада Посол Украины в Турции: вопрос членства в НАТО можно обсудить после конфликта

Фото: Army Staff Sgt. Kyle Larsen

Украина не настаивает на немедленном вступлении в НАТО, заявил посол в Турции Василий Боднар в интервью газете Yeni Şafak. По его словам, вопрос о членстве в альянсе можно обсудить после завершения конфликта с Россией.

Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в Альянс. Мы хотим получить ответ относительно даты на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне <…> Мы не настаиваем в этом вопросе. Сейчас Украине нужно только оружие, — сказал дипломат.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что возможное вступление Украины в НАТО похоже на начало фильма об апокалипсисе. По его мнению, именно так может начаться история о глобальной катастрофе с использованием ядерного оружия.

Страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Как сообщил 4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, это не означает вступления стран Альянса в боевые действия, однако облегчит логистику помощи Киеву. В частности, больше украинских военных смогут пройти подготовку в Польше.

Также сообщалось, что Украина не получит приглашения вступить в НАТО на июльском саммите международной организации, даже несмотря на продолжающиеся победы России на поле боя и угрозу новых территориальных потерь для Киева. Лидеры военного блока не хотят быть втянутыми в глобальный конфликт, против принятия Украины в Альянс выступают в Вашингтоне и Берлине.