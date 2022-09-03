На Украине рассказали, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон Экс-депутат Рады Кива: провал атаки на Херсон грозит Зеленскому военным переворотом

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Украинское военное командование осталось недовольно провалом атаки ВСУ на Херсон и неудачной попыткой захвата Запорожской АЭС. В этой связи президент страны Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады страны Илья Кива.

Все больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют просто на убой, склоняются к мысли о замене некомпетентной <...> команды Зеленского! Все больше и больше в воздухе слышен запах переворота, — написал экс-депутат.

Он добавил, что результат провала Херсонского наступления может стать «точкой невозврата» и начала восстания среди военных.

Также Кива обратился напрямую к Зеленскому. Он предупредил главу государства о том, что он может быть физически устранен бунтовщиками.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники написало, что главком ВСУ Валерий Залужный может сменить действующего президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что он пользуется популярностью среди украинцев, имеет большой опыт военной службы, а также очень патриотичен. При этом сам Зеленский «не очень рад» такой перспективе.