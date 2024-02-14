Стало известно о планах Зеленского совершить турне по Европе NYT: Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон на этой неделе

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон, сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника. Предполагается, что он будет настаивать на увеличении военной помощи Киеву.

Зеленский, скорее всего, будет выступать за увеличение военной помощи в ходе визитов в Берлин, Париж и, возможно, Лондон в рамках быстрого турне на этой неделе, которое должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности, — говорится в сообщении издания.

Ранее стало известно о прибытии в Киев республиканцев Френча Хилла, Джейсона Кроу, Зака Нанна и демократа Эбигейл Спанбергер в составе американской делегации конгрессменов. Они обсудили с Зеленским потребности ВСУ. Украинский лидер попросил представителей США увеличить военную помощь, указав в качестве приоритетных направлений дополнительные поставки систем ПВО и локализацию в стране производств современных беспилотников.

До этого стало известно, что американская администрация разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило «дружественное письмо» от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче Киеву самолетов.