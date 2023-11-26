На Украине расширят полномочия сотрудников военкоматов

Фото: МО Украины

На Украине до конца года разработают закон, по которому увеличат полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), как с некоторых пор в стране называют военкоматы, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью радио Radio NV. По его словам, в настоящее время сотрудники не имеют права, например, остановить человека и вручить ему повестку.

По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать, — пояснил Костенко.

Ранее он сообщил, что после замены руководителей территориальных центров комплектования возникли более критические проблемы с мобилизацией военнообязанных, чем дефицит боеприпасов. По мнению Костенко, для урегулирования работы военкоматов необходимы непопулярные решения, которые зависят от политического руководства. Костенко также признал, что в Вооруженных силах Украины есть нехватка личного состава, не говоря уже о том, что некоторые демобилизованные должны быть заменены.

Ранее сообщалось о массовом бегстве с Украины мужчин призывного возраста с «белыми билетами», то есть с освобождением от военной службы. По словам бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, только за сентябрь уехали около 20 тысяч граждан.