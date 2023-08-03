На Украине раскрыли схему продажи новорожденных детей иностранцам

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Правоохранительные органы Украины разоблачили преступную схему по продаже в медклиниках Киева и Харькова детей, рожденных суррогатными матерями, иностранцам, сообщает в Telegram-канале Офис генпрокурора Украины. По данным следствия, в состав преступной организации входили 12 человек.

При процессуальном руководстве органов Киевской городской прокуратуры 12 участникам преступной организации предъявлено обвинение в торговле людьми (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины), — говорится в сообщении.

Организаторами схемы выступали руководители медицинских клиник, которые предоставляют услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. В преступную организацию входили также сотрудники клиник, менеджеры, администраторы и адвокат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уководство Украины заставляет женщин становиться суррогатными матерями. Он утверждает, что реклама подобных услуг размещается в транспорте и соцсетях, а женщинам приходится идти на подобные действия, чтобы прокормить себя, поскольку их мужей отправляют на фронт. По его словам, Киев ответственен за множество преступлений против детей, в том числе торговлю несовершеннолетними.