Сын российского бизнесмена Игоря Чуркина задержан в Аргентине по запросу Киева в связи с попыткой обманным путем сохранить бизнес на Украине, сообщила пресс-служба Государственно бюро расследований страны. В ведомстве уточнили, что речь идет о предприятии ООО «Львовские автобусные заводы».