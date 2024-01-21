На Украине раскрыли причину отмены визита главы минобороны во Францию Соскин: Париж отказал Умерову в визите из-за гибели наемников в Харькове

Фото: Hannes P Albert/dpa/picture-alliance/ТАСС

Рустем Умеров

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию из-за отказа Парижа принять его, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, французские власти считают украинского министра виновным в гибели наемников в Харькове.

Умерову отказали в этом визите, потому как он не обеспечил защиту (наемников — NEWS.ru). Франция, конечно, в ярости, — сказал Соскин.

17 января Минобороны России сообщило об ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове. По данным ведомства, погибли свыше 60 боевиков, в основном из Франции.

После этого французские СМИ сообщили о том, что Умеров отменил поездку в Париж, где должен был дать старт конференции «Артиллерийской коалиции». По сведениям журналистов, такое решение было принято «по соображениям безопасности».

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню ранее заявил, что армия Украины так и не смогла оправдать надежд, возложенных на нее странами Запада. По его словам, речь идет о контрнаступлении украинской армии, которое не дало нужных результатов. Лекорню считает, что конфликт на Украине постепенно «замораживается».