Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить похороны папы римского Франциска, сообщила газета «Украинская правда». Отмечается, что его офис начал подготовку визита на церемонию.
Президент Зеленский планирует посетить церемонию прощания с папой Франциском, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что папа римский Франциск скончался от инсульта, который вызвал кому и остановку сердца, сказано в официальном медицинском заключении о его смерти. Понтифик умер на 89-м году жизни. Похороны папы римского Франциска состоятся 26 апреля. До церемонии его тело будет находиться в соборе Святого Петра, где все желающие могут с ним проститься.
Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении вместе с супругой Меланией отправиться на похороны папы римского Франциска. Изначально американский политик не мог подтвердить свое участие.
До этого во Франции колокола собора Парижской Богоматери прозвонили 88 раз после кончины Франциска. В церкви также планировали провести мессу в память об умершем понтифике. Службы должны были пройти и в других храмах Франции. Председатель конференции католических епископов республики Эрик де Мулен-Бофор отметил, что Франциск оставил свой след в пастырской практике церкви.