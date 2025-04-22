На Украине раскрыли, поедет ли Зеленский на похороны папы римского Зеленский планирует поехать на похороны папы римского Франциска

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить похороны папы римского Франциска, сообщила газета «Украинская правда». Отмечается, что его офис начал подготовку визита на церемонию.

Президент Зеленский планирует посетить церемонию прощания с папой Франциском, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск скончался от инсульта, который вызвал кому и остановку сердца, сказано в официальном медицинском заключении о его смерти. Понтифик умер на 89-м году жизни. Похороны папы римского Франциска состоятся 26 апреля. До церемонии его тело будет находиться в соборе Святого Петра, где все желающие могут с ним проститься.

Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении вместе с супругой Меланией отправиться на похороны папы римского Франциска. Изначально американский политик не мог подтвердить свое участие.

До этого во Франции колокола собора Парижской Богоматери прозвонили 88 раз после кончины Франциска. В церкви также планировали провести мессу в память об умершем понтифике. Службы должны были пройти и в других храмах Франции. Председатель конференции католических епископов республики Эрик де Мулен-Бофор отметил, что Франциск оставил свой след в пастырской практике церкви.