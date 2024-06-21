На Украине раскрыли подозреваемых в покушении на казахского оппозиционера Украина подозревает в покушении на Садыкова двух граждан Казахстана

Фото: СБУ

Украинское следствие заявило об установлении лиц, подозреваемых в покушении на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова, следует из публикации на сайте Офиса генпрокурора. Ведомство представило подозрения по двум гражданам Казахстана — Алтаю Жаканбаеву и Мейраму Каратаеву.

По данным следствия, 2 июня они прибыли в Киев и организовали слежку за Садыковым. Подозреваемые приобрели машину и принялись собираться сведения о маршрутах передвижения цели. Кроме того, предполагаемые киллеры купили пистолет с глушителем и сняли квартиру неподалеку от места преступления.

В день инцидента они подъехали на автомобиле к дому Садыкова. Каратаев, вооруженный пистолетом, ждал жертву у подъезда, в то время как Жаканбаев следил за обстановкой. По приезде оппозиционера первый подозреваемый проследовал к его машине и выстрелил ему в голову. Садыков получил проникающее ранение в мозг. Покинув место преступления, подозреваемые выкинули пистолет у зоопарка.

Садыков проживает в Киеве с 2014 года, где получил официальный статус беженца. Он поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года и неоднократно выступал с критикой властей, в том числе за дружбу с Россией. На родине он был объявлен в розыск за «разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни». До этого отбывал два года в тюрьме за хулиганство, однако сам называл дело сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью.