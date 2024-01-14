На Украине раскрыли план Зеленского Депутат Рады Дубинский: Киев сформирует правительство национального единства

Фото: president.gov.ua

Офис президента Владимира Зеленского готовится к формированию правительства «национального единства» в преддверии предстоящего экономического и социального кризиса, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который подозревается в госизмене и содержится в киевском СИЗО. По его мнению, смена премьера предоставит возможность для торговли как внутри страны, так и за ее пределами.

Банковая готовится к созданию правительства «национального единства» перед грядущим экономическим, финансовым и социальным кризисами, а также в связи с риском утраты легитимности в марте — для этого под премьера Дениса Шмыгаля подкладывают бомбу в виде протокола НАПК, — заявил Дубинский, чьи слова опубликовали адвокаты.

Он также прокомментировал начало сбора подписей депутатов за отставку спикера Руслана Стефанчука. Дубинский считает, что этот вариант будет реализован по желанию офиса Зеленского, так как депутаты «Слуги народа» не смогут снять Стефанчука без его согласия, а это делает его заложником в своей собственной фракции.

Ранее физиономист Олег Воеводин проанализировал фотографии президента Украины, сделанные в машине во время его визита в Таллин. По мнению специалиста, снимки говорят об измученном состоянии и подавленности Зеленского. Специалист добавил, у украинского лидера также наблюдается раздвоение личности.