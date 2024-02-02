На Украине раскрыли ощущения властей после провала контрнаступления ВСУ Подоляк пожаловался на «негативный осадок» после провала контрнаступления ВСУ

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года остался «негативный осадок». По его словам, которые прозвучали в эфире «24 канала», в этой связи тактика военных должна меняться.

Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство, — сказал Подоляк.

Он добавил, что страна испытывает дефицит оружия. В этом случае оперативно-тактические решения должны меняться, резюмировал Подоляк.

Ранее представитель офиса президента Украины ушел от ответа на вопрос, встречался ли глава государства Владимир Зеленский с главкомом ВСУ Валерием Залужным по вопросу отставки. Подоляк отметил, что Зеленский проводит много встреч с Залужным и имеет право принимать любые кадровые решения. При этом он назвал главкома менеджером и удивился, почему его возможное увольнение вызывает широкий резонанс.

До этого Подоляк сказал, что в зоне боевых действий на Украине сложилась сложная для ВСУ обстановка, интенсивность столкновений между участниками конфликта не стихает даже в условиях зимы. Он также предположил, что без поддержки со стороны Запада зона боевых действий может расшириться.